Weil in der Maudacher Kleestraße ein Rauchmelder losging und die Bewohner eines mehrgeschossigen Wohnhauses von Brandgeruch im Treppenhaus berichteten, ist am Montagnachmittag die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Der Wehr zufolge konnte der Brandherd in der Küche einer Wohnung im zweiten Stock ausgemacht und schnell gelöscht werden. Aus Sicherheitsgründen wurden die Küche sowie angrenzende Räumlichkeiten maschinell belüftet, eine Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.