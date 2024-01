In einem Mehrfamilienhaus im Weißdornhag in der Gartenstadt hat es am Dienstag gegen 13 Uhr in einer Küche gebrannt. Durch den Brand wurde laut Polizei die ganze Wohnung beschädigt. Das Feuer griff nicht auf andere Wohnungen über. Die beiden Bewohner, 73 und 82 Jahre alt, kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.