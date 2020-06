Einen Küchenbrand hat es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung in der Friedrich-Bassemir-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gegeben. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Die Bewohnerin wurde verletzt und kam in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.