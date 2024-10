Die Kübler GmbH aus Ludwigshafen ist einmal mehr für ihre energiesparenden Hallenheizungen ausgezeichnet worden. Beim bundesweiten „Großen Preis des Mittelstandes“ ist die Firma als eines von nur fünf Unternehmen als Premier-Finalist geehrt worden. Rund 4600 Firmen hatten sich beteiligt.

Seit über drei Jahrzehnten ist das 1989 gegründete Ludwigshafener Unternehmen auf dem Markt mit seiner Infrarottechnologie für Heizungen, die nicht die Luft, sondern die Flächen erwärmen, auf die Strahlung trifft. Kübler hat es nach eigenen Angaben damit geschafft, in hohen Hallengebäuden bis zu 70 Prozent Energie im Vergleich zu konventionellen Systemen einzusparen. Das Unternehmen hat insgesamt rund 130 Mitarbeiter an mehreren Standorten im In- und Ausland und wurde bereits mehrfach für Innovationen ausgezeichnet. In ihrem Fachgebiet zählt die Firma zur Weltspitze.

Schon dreimal gab es in den vergangenen 20 Jahren den Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz. Für das Jahr 2022 wurde die Kübler GmbH für den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nominiert. Angefangen hat das Unternehmen vor 35 Jahren in einer kleinen Halle im Mundenheimer Gewerbegebiet am Kaiserwörthhafen nahe des heutigen Containerterminals. Großvater Jakob Pister betrieb eine Baufirma auf dem Mundenheimer Gelände, das seitdem im Familienbesitz ist. Der Vater von Firmenchef Thomas Kübler war bereits in der Heizungsbranche tätig. Nach einer Banklehre studierte der Junior Verfahrenstechnik an der Mannheimer Hochschule.

Technik verbessert

Nach dem anfänglichen Vertrieb von Infrarotheizungen aus England begann Kübler, selbst technologisch verbesserte Geräte herzustellen. Bis dahin waren in Firmenhallen Warmluftheizungen Standard gewesen. Ihr Nachteil: Wo Warmluft hinströmt, ist es warm. Gleich daneben bleibt es kalt. Die Infrarotheizung funktioniert anders. Hier würden elektromagnetische Wellen ausgestrahlt, die Wärmeenergie abgeben, wenn sie auf feste Körper treffen. Es entstehe keine Warmluft, die ungenutzt unter die Hallendecke steigt, so Kübler.

Die Mundenheimer Firma gilt mittlerweile mit ihren Heizungen, die Kunden auch mieten können, als ein führender Experte für das Erschließen von Einsparpotenzialen in Hallengebäuden. Die Kübler GmbH kooperiert nach eigenen Angaben mit verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Dies ermögliche die Entwicklung von innovativen und klimafreundlichen Technologien.

Zum 16. Mal nominiert

Die Kübler GmbH wurde zum 16. Mal seit dem Jahr 2006 für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert und bereits im Jahr 2008 als „Preisträger“ ausgezeichnet. Damals war diese Auszeichnung noch auf die Wettbewerbsregion Rheinland-Pfalz/Saarland ausgerichtet. Diesmal musste sich Kübler auf Bundesebene durchsetzen und wurde als eines von nur fünf Unternehmen als Premier-Finalist ausgezeichnet. Der „Große Preis des Mittelstandes“ wird bereits zum 30. Mal von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen. Bei ihrem Votum orientiert sich die Jury an der Gesamtentwicklung des Unternehmens, der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Innovation und Modernisierung sowie Service und Kundennähe.

„Diese Auszeichnung würdigt das jahrelange Engagement unseres Teams für die Energiewende und die Dekarbonisierung eines besonders energieintensiven Gebäudesegments, nämlich Hallen. Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre und ein Ansporn, unseren Weg auch in Zukunft weiter zu beschreiten“, so Geschäftsführer Thomas Kübler.