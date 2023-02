Gegen einen 21-Jährigen aus Heidelberg ist laut Polizei ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Am Samstag wurde die Polizei gegen 5.30 Uhr zu einer Ludwigshafener Diskothek gerufen, da der Gast seine Rechnung nicht bezahlen wollte. Als der 21-Jährige seine Rechnung im Beisein der Beamten doch beglich, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Während sich der junge Mann entfernte, schlug er unvermittelt einer dritten Person ins Gesicht. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dabei trat er mehrfach in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte.