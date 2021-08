Aus bisher unbekannten Gründen sind am Dienstag im Stadtteil Mitte ein 27-Jähriger und ein 34-Jähriger in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, habe der 27-Jährige gegen 18.15 Uhr in der Ludwigstraße den 34-Jährigen mit der Faust zu Boden geschlagen und anschließend weiter gegen dessen Oberkörper und den Kopf getreten. Daraufhin habe der Mann sich in einen nahe gelegenen Supermarkt retten können. Laut Polizei folgte der 27-Jährige ihm jedoch und schlug dort nochmals mit der Faust auf ihn ein. Ein Mitarbeiter des Supermarktes informierte daraufhin die Polizei. Den Beamten zufolge wurde der 27-Jährige während der Personenkontrolle verbal aggressiv und machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Er musste daraufhin mit auf die Polizeidienststelle kommen, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 34-jährige Verletzte musste nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht werden.