Auch in diesem Jahr bietet das Wilhelm-Hack-Museum wieder ein Sommerferienprogramm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Von 22. bis 26. August, jeweils 9-16 Uhr, gehen die Kinder unter dem Motto „Von Körpern und Maschinen“ im Museum auf die Suche nach Personen, die auf Gemälden oder als Skulpturen im Museum zu entdecken sind. Mit den Museumspädagogen sammeln sie künstlerische Ideen und tauchen in farbenfrohe Bildwelten ein. Im Museumsatelier können die Kinder dann selbst kreativ werden. Angeleitet werden die Teilnehmer von Anja Guntrum. Die Kosten belaufen sich auf 160 Euro, inklusive Material, Mittagessen und Getränke. Anmeldung per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de.