Die insolvente Schuhhaus-Gruppe Dielmann, die sich seit Sptember im Schutzschirmverfahren befindet, hat für weitere Häuser einen Investor gefunden. Darunter ist auch eine Filiale in Mannheim (P5). Für einige Geschäfte steht das Aus aber bereits fest. So sollen zum Ende des Jahres 13 der ursprünglich 48 Filialen der Dielmann-Gruppe geschlossen werden. Dazu gehören Neustadt sowie jeweils zwei in Frankenthal und Kaiserslautern. Auch die Filiale in Q7 in Mannheim wird geschlossen. Betroffen davon sind zusammen 29 Mitarbeiter.

Das zweite Mannheimer Geschäft wird ab Januar die Fritz Frank Schuhe + Sport KG übernehmen, teilte Dielmann am Mittwoch mit. Das heute in dritter Generation familiengeführte Unternehmen wurde 1912 in Bad Kreuznach gegründet und betreibt aktuell nach Angaben von Dielmann über 40 Filialen als klassische Schuhfachgeschäfte, Sportfachgeschäfte sowie Schuh+Sportfachmärkte im Süden Deutschlands.