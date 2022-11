Mit der finanziellen Lage von Ludwigshafen befasst sich am Montag der Stadtrat. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) bringt den neuen Haushalt ein. Die Eckdaten des Zahlenwerks sind noch nicht bekannt. Klar ist aber: Die Lage der mit 1,6 Milliarden Euro hochverschuldeten Stadt bleibt angespannt.

Ludwigshafen schiebt wie die meisten anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz einen riesigen Berg von Schulden vor sich her. Um diese Last zu verringern, hat die Landesregierung angekündigt, dass Rheinland-Pfalz einen Teil der Kassenkredite abnehmen will – gemeint sind damit Schulden, die für die laufenden Ausgaben einer Kommune gemacht werden. Vergleichbar sind solche Kredite mit einem Dispo-Kredit bei Privatleuten. Wenn die Regierung ihr Ankündigung wahr macht, würde das Land von der Gesamtschuldenlast der Stadt etwa rund 470 Millionen Euro übernehmen.

Dennoch bleibt ein Grundproblem: Die Pflichtausgaben der Stadt werden nicht durch Steuereinnahmen oder Zuwendungen vom Land gedeckt. Deswegen erhöht die Finanzaufsicht des Landes (ADD) den Druck auf Ludwigshafen, das jährliche Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben zu senken. Für den neuen Haushalt der Stadt ist daher mit weiteren Einsparungen sowie Steuer- und Gebührenerhöhungen zu rechnen.

Die Stadtspitze setzt deshalb neben der Teilentschuldung auch auf eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz, der für verfassungswidrig erklärt worden ist. Dabei geht es um eine gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen durch das Land an die Kommunen, die ab 2023 kommen soll. Dies werde zu einer Verbesserung der Finanzlage der Stadt durch Mehreinnahmen beitragen, zeigte sich der Kämmerer in der Vergangenheit überzeugt.

Der Stadtrat wird über den Entwurf der Verwaltung in einer gesonderten Sitzung diskutieren und den Etat verabschieden. Die Sitzung am Montag findet ab 15 Uhr im Pfalzbau statt und wird auf ludwigshafen.de live ins Netz übertragen.