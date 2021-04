Steigende Schulden, wirtschaftliche Risiken, Druck der Aufsichtsbehörde: So liest sich der Doppelhaushalt 2021/22. Damit sich in Ludwigshafen das Blatt wieder zum Besseren wenden kann, fordert Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) die Hilfe von Bund und Land. Eine Gefahr für die Großprojekte Hochstraßen und Rathaus sieht er trotz allem nicht.

Die Ausgangslage

Bei einem Ausflug auf die Schwäbische Alb hat sich Andreas Schwarz (52, SPD) auf seine erste Haushaltsrede als Ludwigshafener Kämmerer vorbereitet. An seinen Worten hat die landschaftliche Idylle nichts ändern können. Die schwierige Haushaltslage ist durch die Corona-Krise noch verschärft worden. „Das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes ist beispiellos.“ Das wirkt sich auch auf Ludwigshafen aus, wo die Gewerbesteuer eine große Rolle bei den Einnahmen spielt. Die Stadt sei „weiter als je zuvor von einem ausgeglichenen Haushaltsentwurf entfernt“.

Die politische Komponente

Der Haushalt ist schon seit vielen Jahren in einer Schieflage. Das liegt zum einen an der Sozialstruktur. Hier wohnen viele Bedürftige. Die Stadt muss die Sozialleistungen im Auftrag von Bund und Land zahlen, bekommt von diesen aber nicht genug Geld dafür. Außerdem verdienen viele Bürger zwar in der Stadt gutes Geld, sie wohnen aber außerhalb – sodass diese Gemeinden von der Einkommensteuer profitieren. Vor allem mit Blick auf den Sozialbereich fordern Schwarz und auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine bessere Finanzausstattung durch Bund und Land. „Eine ernsthafte Hilfe von Bund und Land fehlt“, betonte Steinruck in ihren Bemerkungen vor der Haushaltsrede.

Die Forderung

„Wir wollen das nicht länger hinnehmen“, sagte der Kämmerer mehrfach. Er forderte einen „Zukunftspakt für unser Land“. Nur wenn aus Mainz die entsprechende Hilfe komme, könne die Stadt in eine „klimafreundliche Infrastruktur und Mobilität“ investieren, eine „moderne Bildungsinfrastruktur“ aufbauen, ein „zeitgemäßes Kulturangebot“ aufrechterhalten, die öffentliche Infrastruktur erhalten und die soziale Lage verbessern. Wichtig sei zudem eine Lösung für die Altschulden. Schwarz verglich die Stadt mit einem Intensivpatienten. Ändere sich nichts, müsse er bald von einem Palliativpatienten sprechen. Er verglich sich zudem mit einem Schauspieler in einem Theaterstück: „Ich stelle einen absurden Sachverhalt vor, der sich als real herausstellt.“

Die Zusage

Steinruck verspricht, dass die Stadt trotz aller Schwierigkeiten an ihren Großprojekten festhält und die Verwaltung zukunftsfähig aufstellt. Diese Strukturänderung werde „auch haushaltswirksam“. Schwarz erinnerte daran, dass die Stadt mit den Hochstraßen und dem Rathaus vor „hoch komplexen Vorhaben“ mit „vielen Risiken“ stehe. Klar sei: „An der Finanzierung dürfen diese Projekte nicht scheitern.“ Die Stadt investiere zudem weiter in Kitas und Schulen.

Die Kernprobleme

Dass die Schulden bis Ende 2022 bei 1,6 Milliarden liegen, ist dramatisch. Noch dramatischer wird die Zahl dadurch, dass ein Großteil der Schulden nicht für Projekte aufgenommen wird, sondern für Liquiditätskredite. Sie sichern die Zahlungsfähigkeit, schaffen aber keine Werte. Ende 2022 beträgt die Summe der Liquiditätskredite 995 Millionen Euro – mehr als die Gesamtverschuldung 2009.

Die Schieflage ist vor allem auf die Unterfinanzierung im Sozialbereich zurückzuführen. Das strukturelle Defizit beträgt hier in beiden Jahren über 360 Millionen Euro. Einen Teil davon kann die Stadt ausgleichen, aber eben nicht alles, sodass das Gesamtdefizit am Ende bei 200 Millionen Euro liegt. Schwarz beklagt, dass die Stadt „nur rund 50 Prozent der Aufwendungen“ erstattet bekommt.

Gestalten kann eine Stadt durch sogenannte freiwillige Leistungen. Dieses Geld geht in Kultur, Sport, Soziales. Die Aufsichtsbehörde hat das Paket auf 46 Millionen Euro gedeckelt. Schwarz plant mit 46 (2021) und 49 Millionen Euro (2022). Die Sparauflage sei „schwierig, nahezu unmöglich“. Es bestehe die konkrete Gefahr, dass Angebote reduziert und Einrichtungen geschlossen werden müssten.

Die nächsten Schritte

Jetzt beginnt die Beratung des Haushalts in den Fraktionen, Ortsbeiräten und Ausschüssen. Am 14. Dezember soll der Stadtrat den Etat verabschieden. Dann findet die Aussprache mit den Reden der Fraktionsvorsitzenden statt. Danach muss Schwarz das Zahlenwerk noch mit der Kommunalaufsicht besprechen und sich bei dieser die Genehmigung einholen. Erst danach kann auf Basis des Haushalts gearbeitet werden.