Die Stadt Ludwigshafen bewertet den am Donnerstag vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines Länder- und Kommunalentlastungsgesetzes (LKEG) als „wichtigen, aber unzureichenden Schritt“ zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass der Bund die Länder in den Jahren 2026 bis 2029 bei der Entlastung ihrer Kommunen von übermäßigen Liquiditätskrediten unterstützt. Ziel ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern und strukturelle Haushaltsprobleme abzumildern.

Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) wertet dies generell als Schritt in die richtige Richtung: „Dass der Bund sich erstmals systematisch an der Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik beteiligt, ist ausdrücklich zu begrüßen. Für Städte wie Ludwigshafen ist jede Entlastung bei den Liquiditätskrediten ein wichtiger Baustein.“ Zugleich macht die Stadt deutlich, dass das vorgesehene Entlastungsvolumen bei weitem nicht ausreiche, um die tatsächliche Finanzlage der Kommunen nachhaltig zu verbessern.

Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände droht ein Großteil der Mittel zudem nicht in vollem Umfang bei den Kommunen anzukommen, da die Weitergabe über die Länder erfolgt und nicht verbindlich geregelt ist. Die Stadt fordert daher eine deutliche Aufstockung der Mittel zur Altschuldenentlastung, verbindliche Regelungen zur Weiterleitung der Bundesmittel an die Kommunen sowie strukturelle Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung. Man werde den weiteren Gesetzgebungsprozess kritisch begleiten und sich weiter aktiv für eine substanzielle Verbesserung der kommunalen Finanzlage einsetzen.