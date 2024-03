Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) mahnt mit Blick auf die Haushaltslage der Stadt eine nachhaltige und auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen an. Hintergrund: Auf Bundesebene wird über eine Änderung der Verteilung der Steuereineinnahmen beraten, um die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden zu verbessern. Im Sommer soll eine Konferenz stattfinden, um Lösungen zu diskutieren. Thema soll dabei auch die Altschuldenproblematik der Kommunen sein.

Das weckt Hoffnungen beim Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“, in dem sich 70 unterfinanzierte Kommunen – darunter auch Ludwigshafen – zusammengeschlossen haben. In Ludwigshafen betrug der Schuldenstand am Jahresende fast 1,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme eines Teils der Kredite im Zuge eines Entschuldungsprogramms in Rheinland-Pfalz wird sich die Schuldenlast um knapp 565 Millionen Euro verringern.

„Aber ohne weitere strukturelle Verbesserungen auf der Einnahmenseite und einem ergänzenden Entschuldungsprogramm durch den Bund wird es Ludwigshafen nicht gelingen, eine ausreichende Finanzierung der übertragenen Aufgaben sicherzustellen und zudem einen weiteren Abbau der Schulden zu erreichen“, stellt der Kämmerer klar.