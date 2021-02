In Ludwigshafen müssen Obdachlose bei den aktuell eisigen Temperaturen nicht im Freien übernachten, sondern können verschiedene Hilfen in Anspruch nehmen. Darüber hat die Verwaltung im jüngsten Sozialausschuss auf Anfrage der Linksfraktion informiert. Menschen, die auf der Straße leben, können sich demnach zu den üblichen Öffnungszeiten sowohl in den bekannten Büros der Fachstelle für Wohnraumsicherung in den Einweisungsgebieten oder telefonisch im Stadthaus Nord zwecks einer regulären Einweisung melden. Außerhalb der üblichen Arbeitszeiten seien die Mitarbeiter der Fachstelle rund um die Uhr in Rufbereitschaft. In der Bayreuther Straße (West) werde eine Kältewohnung mit vier Betten für ein „anonymes Übernachten“ vorgehalten. Zudem bestehe die Möglichkeit, im Haus St. Martin eine Notübernachtung – auch für Frauen in einer Pension – zu begründen. „Es stehen zwei geheizte Räume und eine separate Toilette zur Verfügung. In der Kältewohnung gibt es selbstverständlich warmes Wasser. Zudem stehen die geheizten Gemeinschaftsduschen zur Verfügung“, teilt die Verwaltung mit. Eine Essens- oder Getränkeausgabe finde jedoch nicht statt.