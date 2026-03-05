Unsere Live-Berichterstattung zum Fasnachtsumzug in Ludwigshafen kam gut an. Doch beinahe hätte dabei Frost für Frust gesorgt. Am Ende steht eine klare Lehre.

Seit Aschermittwoch ist die Fasnacht vorbei. Manche sagen zum Glück, andere freuen sich schon auf die neue Kampagne ab 11. November. Unsere Lokalredaktion hat den Umzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim erstmals mit einem Liveblog im Internet begleitet. Weil das Fernsehen den Umzug nicht übertragen hat, haben wir mit Bildern und Videos live auf unserer Homepage berichtet. Unser Angebot stieß auf große Resonanz: Fast 23.600 Aufrufe gab es.

Wir waren zu dritt im Einsatz: Matthias Rinck fuhr auf dem Umzugswagen der „Mondglotzer“ mit – ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an den Verein, der unseren Reporter mitgenommen hat. Ich trieb mich zu Fuß auf der Strecke herum, um Stimmen aus dem Publikum und von den Umzugsteilnehmern einzufangen. Unser Kollege Michael Wilkening saß im Warmen vor dem Computer und bestückte den Blog mit dem Material, das ihm die Reporter lieferten.

Akkus machen schlapp

Wir konnten dabei auf eine App auf unseren Diensthandys zurückgreifen, die es uns ermöglichte, Texte, Bilder und Videos direkt im Blog zu speichern. Michael konnte sie dort aufrufen und nach Belieben online ausspielen. Wir hatten die Arbeitsteilung vorbesprochen und alles lief zunächst nach Plan. Was wir nicht berücksichtigt hatten, war die Kälte. Es hatte an dem Sonntag nur 3 bis 4 Grad und dies wirkte sich auf die Leistungsfähigkeit unserer Handy-Akkus aus.

Auf dem Wagen der Monglotzer. Foto: Matthias Rinck

Rund 70 Fotos und Videos stellte ich innerhalb von dreieinhalb Stunden ins Netz. Doch mein zu Beginn vollgeladenes Smartphone hatte nach eineinhalb Stunden so gut wie keinen Saft mehr. Glück im Unglück. Ich wohne nicht weit von der Umzugsstrecke in LU-Süd entfernt. Also flitzte ich nach Hause, um das Diensthandy an den Strom zu hängen.

Not macht erfinderisch

Meine Frau, die beste Ehefrau von allen, war erstaunt: „Du hier? Ich dachte, du bist beim Umzug.“ Ich erklärte ihr die Lage, schnappte mir mein Privathandy und stieg aufs Fahrrad, um den Umzug wieder einzuholen. Ich hatte zuvor fast alle Ludwigshafener Umzugsteilnehmer gefilmt, als die Mannheimer kamen, machte der Akku schlapp. Da sich der närrische Zug aber sehr gemächlich auf der noch nicht einmal zwei Kilometer langen Strecke über die Rheinallee bewegte, war es kein Problem die „Mannemer“ noch vor die Kameralinse zu bekommen. Der Akku meines Privathandys war halb geladen. Die Blog-App stand mir nicht zur Verfügung. Aber Not macht erfinderisch. Über einen Messengerdienst konnte ich Bilder und Videos an den Kollegen Wilkening weiterschicken, der die Beiträge in den Blog lud.

Nach einer dreiviertel Stunde machte auch der Akku des Privathandys schlapp. Also schnell wieder nach Hause und das Diensthandy holen, das zwischenzeitlich wieder Saft hatte. Ich trug das gute Stück in einer Innentasche meiner Jacke, damit meine Körperwärme den Akku diesmal etwas länger am Leben hielt. Das klappte und ich konnte das Finale des Umzugs an der Rhein-Galerie filmen und noch ein paar Interviews führen. Kollege Matthias hatte eine rote Akku-Anzeige, als er vom Umzugswagen stieg. Es reichte gerade so fürs Finale. Durchgefroren ging’s zurück in die Redaktion, wo wir noch letzte Hand an die Printartikel zum Umzug legten.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Die Live-Berichterstattung war ein Erfolg, trotz der Akku-Probleme, von der ja niemand etwas mitbekommen hatte. Nachdem ich die Energiekrise unserem Digitalchef geschildert hatte, bekam unsere Redaktion binnen weniger Tage eine nagelneue Powerbank, einen tragbaren leistungsstarken externen Akku, mit dem man unterwegs Smartphones oder Laptops ohne Steckdose aufladen kann. Eine feine Sache. Wir sind nun bestens gerüstet für den nächsten Großeinsatz, bei dem uns nun der Saft nicht mehr ausgehen kann.

Michael Schmid Foto: ier

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.