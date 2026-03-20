Die jährliche Amphibienwanderung hat im Käfertaler Wald in Mannheim begonnen. In der Morgen- und Abenddämmerung ziehen Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche von ihren Winterquartieren zum Karlsternweiher, um dort zu laichen. Hinweisschilder entlang der Wege weisen auf die Wanderbewegungen hin.

Trotz dieser Maßnahmen wurden dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) bereits über 100 überfahrene Erdkröten gemeldet. Besonders betroffen sind die Kastanienallee und der Neue Postweg. Beide Wege sind keine öffentlichen Straßen und dürfen von Unbefugten nicht befahren werden.

Um die Amphibien besser zu schützen, haben die zuständigen Behörden zusätzliche Sperren aufgestellt. Alternativ können Autofahrer die ausgeschilderten Umleitungen über die Waldwege „Birkenschneise“, „Buckelallee“ und „Ahornallee“ nutzen. Die Behörden appellieren eindringlich an alle Bürger, die Verkehrsregelungen zu beachten und Fahrten in den betroffenen Bereichen zu vermeiden.