Diana Ezerex ist Sängerin und Songschreiberin. Aber anders als andere tritt sie mit ihrer Musik in Gefängnissen auf. In der Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen (JVA) in Süd hat sie vergangenen Dienstag die Herzen der Inhaftierten berührt – durch ihre ganz persönlichen Texte wahrscheinlich sogar zum Nachdenken gebracht. Nur mit Gitarre und Mikrofon stand die Karlsruherin am Abend vor ihrem Publikum.

„Konzerte sollen etwas Besonderes bleiben“ – diese Meinung vertritt Michael Händel, Leiter der Haftanstalt. Umso mehr freute er sich, die 28-jährige Künstlerin