Um gewagte Gedankenspiele geht es bei der Tanz-Premiere am Nationaltheater „Just A Game“ am 18. Oktober. Rebecca Laufer und Mats van Rossum haben beim Choreografen-Wettbewerb in Hannover auf sich aufmerksam gemacht und wurden eingeladen.

Zwei Wochen vor der Premiere auf der Probebühne: Zwei Tanzpaare, zwei Stühle. Die Tänzer Reiko Tan, Luis Tena Torres, Dora Stepušin und Joseph Caldo