Harsche Kritik am Verfahren um die Genehmigung des städtischen Haushalts üben die Nachwuchsorganisationen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Sie sehen damit die Axt angelegt an Grundpfeiler des sozialen Zusammenhalts.

„Generationengerecht? Von wegen!“ schreiben Parteisprecher in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die diversen Sparlisten, die kursierten, stifteten Verwirrung und sorgten berechtigterweise für Unmut. Jusos und junge Grüne räumen ein, dass ein genehmigungsfähiger Haushalt ohne Einsparungen nicht erreichbar sei. Nach mehrmonatiger Hängepartie hatte die Kommunalaufsicht ADD den Haushalt Mitte Juni letztlich genehmigt.

„Dass Sparzwang in einer Stadt, die schon seit Langem Einsparung für Einsparung auf den Weg gebracht hat besonders weh tut, ist selbstverständlich“, blicken sie in die Vergangenheit zurück. Einkommensschwache Bürger und Leistungsempfänger würden von solchen Sparmaßnahmen härter getroffen als andere, auch wenn gerade sie besonders auf Hilfen angewiesen seien. Einsparungen bei der Integrationshilfe sehen beide Jugendorganisationen kritisch. Gerade in einer multikulturell geprägten Stadt wie Ludwigshafen sei es wichtig, Menschen aller Nationalitäten willkommen zu heißen und zu unterstützen.

„Nicht auf Rücken der Schwächsten“

Besonders hart träfen die Sparmaßnahmen Kinder und Jugendliche. Gerade nach der Corona-Pandemie sei es verheerend für deren Psyche, wenn Bildungs- und Freizeitangebote nun schon wieder gestrichen würden. „Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Schwächsten auszutragen, empfinden wir als ungerecht. Es hat zu gelten: Starke Schultern müssen mehr tragen.“

Das Chaos der letzten Wochen müsse nun beendet und stattdessen zielorientiert und konstruktiv an einer zukunftsfähigen Lösung gearbeitet werden. Die Schuld für das „momentane Fiasko“ sehen sie nicht nur im Rathaus und im Stadtrat, sondern auch bei der Finanzaufsicht ADD, die unrealistische Anforderungen für die Haushaltsplanung stelle. Diese Rollenverteilung stelle ein systemisches Problem dar, das auch auf höheren Ebenen, sprich in Mainz, thematisiert werden müsse.

Die ADD begründe ihre Sparforderungen mit dem Argument der „Generationengerechtigkeit“. Aus Sicht von Jusos und jungen Grünen Ist es jedoch nicht generationengerecht, wenn Kinder die letzten 30 Jahre Schuldenpolitik ihrer Elterngeneration in maroden Schulen aussitzen müssten.