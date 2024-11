Zum zweiten Heimspiel in der Bundesliga der Juniorinnen empfängt die JSG Mundenheim/Rheingönheim den TuS Kriftel. Es ist das Endspiel um den Einzug in die Pokalrunde.

Noch besteht die Chance auf die direkte Qualifikation für die nächste Saison in der Bundesliga. Die Gastgeberinnen brauchen dafür am Freitagabend, 20 Uhr, im Schulzentrum Mundenheim unbedingt einen Sieg.

Premiere für Trainer

Für JSG-Trainer Dirk Löffler wird es die Bundesligapremiere mit der JSG. Die war zunächst mit Marcus Otterstätter in die Saison gegangen. Aber schon nach dem Saisonauftakt gegen Leipzig war diese Zusammenarbeit bereits wieder Geschichte. „Es haben viele Faktoren nicht gepasst“, umschrieb Marco Binnes, Abteilungsleiter der VTV Mundenheim, die Gründe für die Trennung. Als „Notlösung“ habe man Dirk Löffler gewinnen können, der bereits vor der Saison in der Auswahl für die vakante Trainerposition gewesen sei. „Hauptproblem war die Entfernung“, erläutert Binnes, denn Löffler stammt aus Heuchelberg im Kreis Heilbronn. Trotzdem war man übereingekommen, die Runde bei der JSG Mundenheim/ Rheingönheim zu Ende zu bringen. „Das gilt erst einmal für diese Saison. Im Anschluss werden wir uns noch einmal zusammensetzen“, erklärt Binnes. Das sportliche Abschneiden in der Bundesliga „hat darauf nur wenig Einfluss“.

Trotzdem ist das Ziel selbstverständlich das Erreichen der Pokalrunde, nachdem die JSG es im Vorjahr sogar in die Meisterrunde und damit in den Kreis der 16 besten Mannschaften in Deutschland geschafft hatte. In der Pokalrunde könnte man sich dann auch wieder direkt für eine weitere, die fünfte Saison, in der A-Jugend-Bundesliga qualifizieren. In der Regionalliga liegt die JSG als aktuell Tabellenvierter mit bereits deutlichem Punktabstand deutlich hinter den Qualifikationsrängen.