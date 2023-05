Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfalzmeisterschaften im Hallentennis sind an diesem Wochenende ein echtes Großereignis. Gespielt wird ab Freitag, 14 Uhr, in den Tennishallen TC Maxdorf, TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim, TC Oppau und beim BASF TC Ludwigshafen. Am Start sind die Altersklassen U9 bis U14 in der Jugend sowie die Damen und Herren 30. Im Mittelpunkt steht jedoch das Turnier der Aktiven.

Tim Stemler vom TC Weilerbach steht auf Platz eins der Setzliste. Gute Siegaussichten haben jedoch auch Niklas Noll und Jannik Ripberger vom BASF TC Ludwigshafen, die auf den Plätzen zwei und drei