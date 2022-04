Ausfällig ist ein Zwölfjähriger geworden, den Polizeibeamte am Montagnachmittag in der Pasadenaallee (Mitte) zur Rede stellten. Er hatte zuvor zwei Elfjährige bedroht und deren Taschen durchwühlt. Er flüchtete ohne Beute, konnte aber in der Nähe gestellt werden. Bei der Kontrolle beleidigte und bedrohte der Junge die Polizeibeamten massiv. Er wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben.