Ein 24-Jähriger und seine gleichaltrige Begleitung sind am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Altstadt zunächst belästigt und dann angegriffen worden. Laut Polizei gingen zunächst zwei junge Männer auf die Frau zu und versuchten, sie zu küssen. Das hätten die beiden noch verhindern können. Kurze Zeit später trafen sie erneut auf die Männer. Diesmal gingen sie nach Angaben der Polizei sofort aggressiv auf ihre Opfer los, schlugen mehrfach auf den 24-Jährigen ein und sprühten sowohl ihm als auch dessen Begleiterin mit Pfefferspray ins Gesicht. Danach ließen die beiden Männer von ihren Opfern ab und flüchteten Richtung Unterer Straße. Die 24-Jährigen mussten von einem Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Täter werden so beschrieben: Anfang 20, beide um die 1,80 Meter groß, einer der beiden mit einer stämmigen Statur und lockigen Haaren. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06221 18570.