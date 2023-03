Ein Unbekannter hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 10.40 auf der Speyerer Straße in Heidelberg an einem Schnellrestaurant vor einer Frau entblößt, die zu diesem Zeitpunkt in ihrem Auto an einer roten Ampel wartete. Der Mann soll in unsittlicher Art und Weise sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, 16 bis 20 Jahre alt, kurzer Afro-Look, hagere, sportliche Figur, sehr dunkle Haut, markante Augen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen (Telefon 0621 174-4444).