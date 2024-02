Schon am Samstag kurz nach 5.30 Uhr hat es in einer Gaststätte im Mannheimer Luisenring einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, mündete die Auseinandersetzung vor dem Lokal schließlich in Handgreiflichkeiten. Ein Mann soll einem 24-Jährigen zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Als dessen 18-jähriger Freund ihm zu Hilfe eilen wollte, wurde er von weiteren Personen angegriffen. Diese haben laut Polizei so lange auf ihr Opfer eingetreten, bis es das Bewusstsein verlor. Diese Hilflosigkeit sollen die Unbekannten ausgenutzt und den Rucksack des 18-Jährigen gestohlen haben. Dann flohen die Angreifer. Die Verdächtigen werden so beschrieben: Einer soll ungefähr 1,75 Meter groß und 18 bis 24 Jahre alt sein. Er hatte eine normale Figur, trug sehr kurze glatte Haare sowie einen Oberlippenbart. Er könnte osteuropäischer Herkunft sein. Ein anderer war 1,80 bis 1,82 Meter groß und ebenfalls 18 bis 24 Jahre alt. Er hat sehr kurze dunkelblonde Haare und eine etwas kräftigere Statur. Dieser wiederum soll südeuropäischer Herkunft sein. Der dritte war 1,80 Meter groß und etwas älter als die anderen. Er trug seine Haare sehr kurz, so dass man die Kopfhaut erkennen konnte. Er soll westeuropäischer Herkunft sein. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 174-4444 Zeugenhinweise entgegen.