Eine 21-Jährige ist laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht in der Pettenkoferstraße (Nord) von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt beim Vorbeigehen ins Gesicht geschlagen worden. Kurz zuvor wurde der Polizei in der nahe liegenden Röntgenstraße ein randalierender Mann gemeldet und dann kontrolliert.

Aufgrund der Personenbeschreibung könnte der 47-Jährige der Angreifer gewesen sein. Da er sich aggressiv verhielt, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.