Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Meckenheimer Straße (Rheingönheim/Gartenstadt) aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde nach Polizeiangaben durch den Aufprall schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.