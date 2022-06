Ein junger Mann, der einer bedrängten Frau zu Hilfe geeilt ist, ist am frühen Samstagmorgen in einem Club bewusstlos geschlagen worden.

Der Helfer intervenierte, als das 24 Jahre alte Opfer gegen 3 Uhr in einer Lokalität in der Unteren Straße belästigt worden war. Der 29-Jährige stellte den Unbekannten zur Rede, das Streitgespräch in der Bar eskalierte. In der Folge schlugen und traten mehrere Männer auf das Opfer ein, wie die Polizei weiter berichtete. Dieser stürzte zu Boden und verlor offenbar kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend verlagerte sich der Streit vor den Club auf die Straße, wo zwei bis drei weitere Männer auf den bereits verletzten 29-Jährigen einschlugen. Erst nachdem die 24-Jährige ihm ihrerseits zu Hilfe eilte, sollen die Männer von ihrem Opfer abgelassen haben. Der 29-Jährige erstattete Strafanzeige und begab sich in ärztliche Behandlung. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221 991700.