Ein Zwölfjähriger ist laut Polizei am Montag in Oggersheim von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge überquerte die Dürkheimer Straße (K1) und übersah dabei einen Pkw. Der Zwölfjährige zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.