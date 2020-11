Das Rätsel um einen jugendlichen Messerstecher ist gelöst: Laut Polizei handelt es sich bei dem gesuchten Angreifer um einen 13-jährigen Freund des Opfers. Folgendes war geschehen: Ein 13-Jähriger war am 9. November mit einem Freund auf dem Rückweg von der Schule, als beide an der Mühlaustraße (Edigheim) auf eine vierköpfige Gruppe trafen. Der 13-Jährige gab zunächst bei der Polizei an, dass er die Angreifer nicht kennt. Ermittlungen ergaben, dass das nicht stimmt. Alle Beteiligten kommen aus Edigheim und sind befreundet.

Ein „Spaßkampf“

Die Jungen alberten herum, bis ein Angreifer mit dem 13-Jährigen einen „Spaßkampf“ mit einem Messer begann. Dabei wurde der Junge laut Polizei oberflächlich am Arm und mit einer Stichwunde am Bein verletzt. Die Großmutter des Opfers bestand darauf, den Vorfall bei der Polizei zu melden. Vermutlich um seine Freunde zu schützen, stellte er die Tat dort anders dar. Das zuständige Jugendamt wurde informiert und nimmt Kontakt mit der Familie des Angreifers auf.