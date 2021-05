Die Junge Union (JU) fordert eine bessere Finanzierung des Frauenhauses in Ludwigshafen. Die CDU-Nachwuchspolitiker haben sich mit der Vorsitzenden des Ludwigshafener Frauenhauses, Eva-Maria Uebel, getroffen, die digital Einblicke in die Arbeit des Frauenhauses gab. Kurzarbeit, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verschärften die häusliche Situation vieler Frauen. Die Nachfrage nach freien Plätzen sei höher als das Angebot. „Gerade die Corona-Pandemie setzt für Frauen, die Hilfe benötigen, höhere Hürden“, zog Greta Herrmann (18) für die JU Bilanz. Vorsitzender Jan Ehrhart forderte vom Land, dass Frauenhäuser bei der Finanzierung als Pflichtaufgabe für eine Kommune eingestuft werden, so mehr Planungssicherheit bekommen sollten und damit weniger auf Spenden angewiesen wären.