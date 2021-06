Die Junge Union (JU) Ludwigshafen fordert dazu auf, den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) konsequent zu stärken. „Die Frauen und Männer des KVD leisten eine großartige Arbeit für unsere Stadt und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Das mittlerweile polizeiähnliche Aufgabenfeld trifft auf exzellente Kräfte mit viel Herzblut“, sagt JU-Vorsitzender Jan Ehrhart.

Vergangenes Wochenende begleitete er mit Vorstandskollegin Katharina Sommer eine KVD-Dienstgruppe bei nächtlichen Einsätzen im Stadtgebiet. Beide kritisieren, dass die Ordnungshüter deutlich schlechter ausgerüstet seien als die rheinland-pfälzische Polizei. „Fehlende Taser für den Einsatz gegen gewaltbereite Störer, fehlendes Sondersignal auf den Fahrzeugen sowie die immensen Personalprobleme sind nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Sommer, Ortsbeirätin aus der Gartenstadt. „Es ist die Pflicht der Stadt in ihrer Rolle als Dienstherr, ihre Mitarbeiter, die immer gefährlicheren Situationen ausgesetzt sind, bestmöglich zu schützen. Hierzu müssen vor allem die landesrechtlichen Rahmenbedingungen vorhanden sein.“

Der KVD kümmert sich im Stadtgebiet um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Gefahrenabwehr. Neben nächtlichen Ruhestörungen und Streifendienst ist er auch für die Kontrolle von Gaststätten und Gewerbe, für die Sicherung von Großveranstaltungen sowie den Umweltschutz zuständig.

Schwierige Personalsituation

„Eine de-facto-Stadtpolizei wie in Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Trier oder Kaiserslautern muss von der Landesregierung und Innenminister Lewentz dringend anders behandelt werden als die Ordnungsbehörden im ländlichen Raum“, sagt Ehrhart. „Insgesamt macht dem KVD die Personalsituation zu schaffen: Der Stadtrat hat richtig reagiert und weitere Stellen geschaffen. Jedoch fehlt es schlicht an geeigneten Kräften, um die dünne Personaldecke aufzustocken. Ein definiertes Berufsbild, eine landesweit einheitliche Ausbildung in Kooperation mit der Landespolizeischule sowie aufgabengerechte Ausstattung sind mögliche Wege aus der Personalkrise,“ bilanzieren Sommer und Ehrhart.