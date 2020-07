Jan Ehrhart ist neuer Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) Ludwigshafen. Der 24-jährige wurde am Wochenende einstimmig auf der Mitgliederversammlung der Jugendorganisation gewählt. Der JU zufolge folgt Ehrhart auf Simon Rapp (24), der die politische Jugendorganisation der CDU in den vergangenen zwei Jahren führte. Unterstützt wird Ehrhart durch seine beiden gleichberechtigten Stellvertreter, die 26-jährige Marketingassistentin Rebecca Frings, die im Amt bestätigt wurde, und den neu gewählten 21-jährigen Studenten Alexander Weih. Komplettiert wird der geschäftsführende Kreisvorstand durch den neuen Kreisschatzmeister Dominik Jermann (20) und Kreisgeschäftsführer Ioannis Samoladas (20).

„Impulsgeber für Kommunalpolitik“

Die inhaltliche Arbeit der vergangenen Jahre will der neue Kreisvorstand nach eigenen Angaben fortführen, aber zudem „auf frische und neue Akzente setzen“. „Die Junge Union ist wichtiger Impulsgeber für eine lebhafte Ludwigshafener Kommunalpolitik. Sie vertritt die Anliegen unserer Generation. Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben, damit junge Menschen gerne in dieser Stadt leben“, betont der neue Kreisvorsitzende Jan Ehrhart.

Die JU Ludwigshafen besteht seit 1947 und hat derzeit 160 Mitglieder im Alter zwischen 14 und 35 Jahren.