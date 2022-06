Ioannis Samoladas (22) ist neuer Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) Ludwigshafen. Er folgt auf Jan Ehrhart, der nach zweijähriger Amtszeit nicht erneut für diese Position kandidiert hatte.

Der Student wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig an die Spitze der CDU-Jugendorganisation gewählt. Sie ist vor 75 Jahren in Ludwigshafen gegründet worden. Das Jubiläum feierte die JU mit einem Expertengespräch und einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Europäischen Union. Eingeladen dazu waren der ehemalige Botschafter bei der Nato, Joachim Bitterlich, und die Europa-Abgeordnete Christine Schneider. Sie beschworen eine gemeinsame europäische Architektur, die insbesondere einen gemeinsamen europäischen Energiemarkt sowie eine engere außen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit aufnehmen müsse. Beide plädierten für ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips im Europäischen Rat und eine Stärkung des Europäischen Parlaments.

Ehrhart bleibt im Vorstand

Der neue JU-Vorsitzende Samoladas hat zwei Stellvertreter zur Seite: den 23-jährigen Studenten Alexander Weih und die neu gewählte 24-jährige Diplom-Finanzwirtin Sandra Krobath. Komplettiert wird der geschäftsführende Kreisvorstand durch Jan Ehrhart (26), der nun das Amt des Schatzmeisters bekleidet, und die Gartenstädter Ortsbeirätin Katharina Sommer (25), die zur Geschäftsführerin gewählt wurde. Den Kreisvorstand ergänzen die zehn Beisitzer: Anna Kenn, Carmela Zarbo, David Caruana, Dominik Jermann, Gjergj Muqaj, Dennis Schmidt, Johanna Sommer, Felix Liebig, Talha Güney und Mark Wiebe.

„Ich bin Vollblut-Ludwigshafener“, betonte der neue Kreisvorsitzende, der sich auch in der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Ludwigshafen engagiert. „Die Junge Union vertritt die Interessen und Anliegen der jungen Generation und setzt dabei immer wieder wichtige Impulse für eine lebhafte Ludwigshafener Kommunalpolitik und CDU. Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben“, sicherte Samoladas zu.

Die Stadt sieht Samoladas vor großen Herausforderungen. Dabei sollten junge Bürgerinnen und Bürger mitsprechen und mitentscheiden, meinte er auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 und Infrastrukturprojekte wie die Hochstraße Süd und die Helmut-Kohl-Allee. Aber auch Themen wie eine familienfreundliche Baupolitik oder die Jugendkultur nach der Pandemie bewege die junge Generation in Ludwigshafen sein. „Dabei werden wir eine starke Stimme für die Jugend und junge Erwachsene sein“, setzt sich der neue JU-Vorsitzende als Ziel.

Die JU Ludwigshafen ist die größte politische Jugendorganisation in Ludwigshafen. Sie zählt derzeit 160 Mitglieder zwischen 14 und 35 Jahren.