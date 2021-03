Der Arno-Reinfrank-Jugendliteraturpreis wird in diesem Jahr bereits zum achten Mal an junge Menschen im Alter von 13 bis 21 Jahren vergeben. Eingereicht werden können selbstgeschriebene Gedichte und Kurzgeschichten zu dem Thema „Umwelt, Wut & Wir“.

Jeder, der sich Reinfranks Heimatstadt Ludwigshafen verbunden fühlt, darf einen Text pro Kategorie in den Wettbewerb geben. Es gibt Jury- und Publikumspreise für Kurzgeschichten sowie für eigene Lyrik. Abgabeschluss ist Freitag, 21. Mai, die Preisverleihung findet am Montag, 28. Juni, statt, Arno Reinfranks 20. Todestag.

Der Schriftsteller ist in Mannheim geboren und in Ludwigshafen aufgewachsen. 1955 wanderte er aus Protest gegen die Politik der Bundesrepublik nach England aus und lebte bis zu seinem Tode in London. Reinfrank ist Träger zahlreicher Ehrungen und Literaturpreise. Sein umfangreiches Werk umfasst publizistische Arbeiten, Prosa, Theaterstücke, Mundartgeschichten und Lyrik. Der Preis in Ludwigshafen erinnert an ihn.

Erstmals Insta-Novels

In diesem Jahr können die eingereichten Texte zum ersten Mal auch als grafisch bearbeitete Insta-Novels auf der Internetseite der Stadtbibliothek veröffentlicht werden. Außerdem wird ein Sonderpreis für die beste grafische Gestaltung vergeben. Für die Publikumspreise (Gedicht und Kurzgeschichte) kann auf der städtischen Internetseite abgestimmt werden. Die Witwe von Arno Reinfrank, Jeanette Koch-Reinfrank, stiftet die Preise. Alle Teilnehmer erhalten außerdem einen Büchergutschein über 20 Euro.

