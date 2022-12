Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen und Vereine. Auch in diesem Jahr ist die RHEINPFALZ wieder mit im Boot und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 19: F. geht in die dritte Klasse einer Grundschule in Ludwigshafen. Zu Hause ist er oft allein. Keiner, der mit einem Mittagessen auf ihn wartet oder mit ihm seine Hausaufgaben macht. Regelmäßig besucht er eine Fördergruppe in seiner Schule. Ähnlich wie F. geht es vielen weiteren Kindern, die mit ihm in die Gruppe gehen. Zweimal in der Woche kochen ehrenamtliche Mitarbeiter im Mehrgenerationenhaus der Diakonie ein gesundes und leckeres Mittagessen und bringen es zur Schule. Beim gemeinsamen Essen wird in einer familiären Atmosphäre der Schultag noch einmal reflektiert, ehe es dann gestärkt an die Hausaufgaben geht. Mit rein ehrenamtlicher Hilfe und nur mit Hilfe von Spenden wie aus der Aktion 72 ist dieses Projekt realisierbar.

Fall 20: Durch Mittel der Aktion 72 konnte die Sozial- und Lebensberatung im Haus der Diakonie einen psychisch erkrankten Mann finanziell überbrückend unterstützen, ihn parallel hierzu bezüglich seiner Ansprüche auf Sozialleistungen beraten und bei der Antragstellung behilflich sein.

Fall 21: Frau E., 24 Jahre kam im August zur psychosozialen Schwangerenberatung von donum vitae. Sie war ungeplant schwanger geworden und hatte sich für ihr Kind entschieden. Ihr Freund hatte sie zu einem Schwangerschaftsabbruch gedrängt und Frau E. beendete daraufhin die Beziehung. Die Schwangere, die aus einem afrikanischen Staat stammt, studierte an der Hochschule und musste sich ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren. Durch die Schwangerschaft konnte sie ihre bisherigen Jobs aber nicht mehr ausüben. Ein befristeter Vertrag als Werksstudentin sicherte sie vorübergehend bis Jahresende ab. In dieser Notlage konnte im Rahmen der Beratung bei donum vitae eine Hilfe aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ vermittelt werden Im Mutterschutz wurde zusätzlich über die Aktion 72 die Semestergebühr und ein Krankenkassenbeitrag finanziert.

Fall 22: Als Herr S. im Betreuten Wohnen des Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege aufgenommen wurde, standen einige kleinere Renovierungsarbeiten in der ihm zur Verfügung gestellten Wohnung an. Wandfarbe, einen Stabmixer, eine Kaffeemaschine sowie einen Heizlüfter für das Bad mussten organisiert werden Die Neuanschaffungen wurden auch durch die Gelder der Aktion 72 möglich. Herr S. richtete sich ein und renovierte die Wohnung selbstständig.

Fall 23: Um überhaupt als Tagesmutter tätig zu werden, ist der Besuch eines entsprechenden Kurses notwendig. Eine angehende Tagesmutter wäre leider nicht in der Lage gewesen, die Gebühr für den Qualifizierungskurs zu entrichten. Der Kinderschutzbund half ihr aus Mitteln der Aktion 72.

