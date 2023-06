Am letzten Tag im April stand ich nachmittags in einer Parkanlage und tippte auf dem Handy herum. Drei Teenager näherten sich mir von allen Seiten, sodass ich schließlich von den drei Jugendlichen richtiggehend umstellt war. Einer der dreien fragte mich, ob sie mir in irgendeiner Weise helfen können. Ich teilte ihnen mit, dass ich gerade dabei sei, ein ganz bestimmtes Denkmal ausfindig zu machen. Gleich danach erschrak ich. Denn als ich mich etwas umdrehte, um auch die dritte Person sehen zu können, musste ich feststellen, dass diese ursprünglich ganz nah hinter mir Aufstellung bezogen hatte.

Ich fühlte mich erinnert an zwei Szenarien aus der Vergangenheit, bei denen mir einmal sogar ein Fotoapparat entwendet worden war. Ich stahl mich aus der Situation, indem ich die drei Jugendlichen aufforderte, mir bei der Suche nach dem Denkmal zu helfen.

Am Abend desselben Tages pilgerte ich dann noch zu einem religiösen Jugendfestival in der Nordpfalz. Ich bin beruflich als Jugendreferent für das Bischöfliche Ordinariat tätig – hatte aber bei dieser Veranstaltung keine besondere Funktion. Die reine Neugier trieb mich in den Norden der Pfalz.

Gunter Straub Foto: Kirche/gratis

Mehrere Hundert junger Leute, die allermeisten im Teenager-Alter, tanzten dort bis nach Mitternacht ausgelassen zu den Klängen christlicher Rock-, Rave- und Rap-Musik. Zwischendurch lauschten die jungen Leute andächtig der Ansprache eines charismatischen Predigers. Dieser setzte einiges daran, seine Zuhörerschaft davon zu überzeugen, das eigene Leben zu überdenken, umzukehren und Jesus nachzufolgen.

Ich hatte es also an diesem Tag an zwei verschiedenen Orten womöglich mit zwei ganz unterschiedlichen Arten junger Menschen zu tun. Und wenn ich Wochen später über die beiden Ereignisse nachdenke, dann scheint mir eines klar zu werden: Junge Menschen brauchen die Unterstützung durch Erwachsene – die Erwachsenen aber tun gut daran, die Wirkkraft der von ihnen erteilten Unterstützung nicht zu überschätzen.

Der Autor

Gunter Straub (57) ist katholischer Jugendreferent.