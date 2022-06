In der Rohrlachstraße (Ecke Bürgermeister-Grünzweig-Straße) im Hemshof ist laut Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhr die Heckscheibe eines silberfarbenen Renault Clio eingeschlagen worden. Eine Zeugin habe zwei junge Männer auf einem E-Roller beobachtet, als einer der beiden einen Stein in der Hand hielt und gegen die Heckscheibe des fahrenden Clio warf. Laut Polizeibericht zerbarst die Scheibe sofort, die beiden Jungen hätten auf ihrem E-Roller die Flucht ergriffen. Sie werden wie folgt beschrieben: Zirka 18 bis 21 Jahre alt, einer trug weiße Hose, Shirt und Schuhe, die langen dunklen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Die zweite Person war den Angaben zufolge mit schwarzer Hose und Shirt bekleidet, trug weiße Schuhe und eine hellblaue Kappe. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.