Zwei in Mundenheim geparkte BMW haben ein 23- und ein 33-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit Fußtritten beschädigt. Laut Polizei geschah die Tat in der Hoheneckenstraße. Von dort wurden den Beamten mehrere Personen gemeldet, die gegen Autos treten würden. Infolge der Fahndung wurden die beiden Ludwigshafener als Täter identifiziert. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 1600 Euro.