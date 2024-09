Ein 56-jähriger Mann ist am Mittwoch um 23 Uhr in Ludwigshafen in der Flurstraße (Mundenheim) ausgeraubt worden. Drei junge Männer sprachen ihn an und fragten nach Zigaretten. Als er verneinte, bedrohten sie ihn und forderten Geld. Anschließend nahmen sie seine Tasche und stahlen Bargeld aus dem Geldbeutel. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Rheingönheim. Nach Angaben der Polizei meldete der Geschädigte den Vorfall erst einige Tage später. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise an Telefon 0621 9632773.