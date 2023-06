Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, randalierte am 27. Mai kurz vor 17 Uhr eine Gruppe junger Männer im Kaiserring in der Mannheimer Oststadt. Dabei schlugen sie offenbar gegen Scheiben und versuchten, sich unbefugt Zutritt in ein Gebäude zu verschaffen. Als zwei Jugendliche das verhindern wollten, wurden sie von der Gruppe attackiert und mit Tritten und Schlägen sowie einer Glasflasche verletzt. Auf einen Hotel-Mitarbeiter, der zur Hilfe eilte, prügelten die Männer ebenfalls ein. Die leicht Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden.