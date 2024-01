In einer Elektrohandlung im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim wurden zwei 19-Jährige am Donnerstagabend beobachtet, wie sie ein Ausstellungshandy stahlen. Laut Polizei konnten sie rasch in Tatortnähe gefunden und zurück zum Geschäft gebracht werden. Der 19-Jährige trug ein Einhandmesser und zwei potenzielle Hebelwerkzeuge bei sich. Das Handy hatten er und seine Begleiterin nicht mehr. Die 19-Jährige gestand den Diebstahl und zeigte den Beamten, wo das Handy versteckt war. Beide müssen mit einer Anzeige wegen Gemeinschaftlichen Ladendiebstahls mit Waffen rechnen.