Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern: Am Mittwochvormittag wurde eine 27-Jährige von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er erkundigte sich bei ihr, ob sie in letzter Zeit in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die 27-Jährige erkannte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, und legte auf.