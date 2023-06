Ein Unbekannter soll am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr seine Sitznachbarin in einer Straßenbahn der Linie 15 in Fahrtrichtung Wallstadt Ost unsittlich berührt haben. Die 24-Jährige setzte sich laut Polizei gleich lautstark zur Wehr und flüchtete in den vorderen Teil des Fahrzeugs. An der Haltestelle Schloss soll der Mann ausgestiegen sein. Der Täter wird so beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, schwarze kurze Haare, leichter Schnurrbart, Brillen, brombeerfarbenes T-Shirt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 174-4444.