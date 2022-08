Ein 33-Jähriger ist verhaftet worden, weil er am Nachmittag des 8. Juni versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei wird der Mann verdächtigt, sich am Mannheimer Vogelstangsee sexuell an der 25-Jährigen vergangen zu haben. Der Mann soll die Frau in ein Gebüsch gestoßen, sich auf sie gelegt und am Körper berührt haben. Da sich die Frau lautstark zu Wehr setzte, habe der Mann von ihr abgelassen und sei geflüchtet, hieß es weiter. Das Opfer alarmierte die Polizei. Experten sicherten nach Angaben der Behörden DNA-Spuren, die dem 33-Jährigen zugeordnet werden konnten. Der Obdachlose wurde dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde wegen Fluchtgefahr in ein Gefängnis gebracht.