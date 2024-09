Polizeikräfte haben am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße ( Oggersheim) einen Roller ohne Versicherungskennzeichen kontrolliert. Nach Angaben der Polizei beobachtete der 17-jährige Besitzer des Rollers die Kontrolle aus seiner Wohnung und rief den Beamten zu, sie sollten den Roller nicht anfassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Daraufhin unterzogen die Beamten den 17-Jährigen einer Personenkontrolle, in deren Anschluss der Jugendliche die Polizisten als „Schwänze“ bezeichnete. Die Beamten stellten eine Strafanzeige wegen Beleidigung aus.

Polizisten werden immer wieder Opfer von Gewalt und Beleidigungen. Diese reichen von verbalen Attacken bis zu körperlichen Angriffen. Die Polizei toleriert keine Form von Gewalt oder Beleidigungen und verfolgt solche Taten strafrechtlich, so die Mitteilung. Bei Widerstandshandlungen drohen demnach bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.