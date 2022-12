Versuchter besonders schwerer Diebstahl wird einem 14- und einem 16-Jährigen vorgeworfen. Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr hatten die Jungs in der Gartenstadt versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Eine Polizeistreife schnappte die zunächst geflüchteten Jugendlichen nach einem Zeugenhinweis. In ihrem Rucksack wurden ein Brecheisen, eine Flex und Handschuhe sichergestellt. Die Jugendlichen wurden auf die Polizeiwache gebracht und dort den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.