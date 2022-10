Einem Pulk von elf Personen sah sich am Sonntagabend ein 13-Jähriger gegenüber, der an einer Haltestelle am Hohen Weg (Rheingönheim) auf den Bus wartete. Wie die Polizei weiter berichtete, sprachen den Jugendlichen aus dieser Gruppe zwei Männer gegen 21.45 Uhr an. Vermutlich weil er nicht reagierte, schubsten und schlugen sie den Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Danach entfernte sich die Gruppe.

Das Opfer konnte lediglich den Haupttäter beschreiben, der es geschlagen hatte. Der Mann hatte schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Shirt bekleidet. Eine andere Person aus der Gruppe soll einen Roller mit sich geführt haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.