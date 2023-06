Eine zwölfjähriger Radfahrer ist am Montag gegen 14 Uhr auf der Mannheimer Augustaanlage in Höhe des Friedrichsplatzes mit einem Auto zusammengestoßen. Der Junge wurde laut Polizei schwer verletzt und wurde in Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll aber nicht bestanden haben. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfallhergang: Telefon 0621 174-4222.