Ein Mann hat am Dienstagabend gegen 23 Uhr während eines Streits auf einem Tankstellengelände im Mannheimer Stadtteil Jungbusch einen 34-Jährigen mit einer Eisenstange leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter aus bislang unbekannten Gründen in der Hafenstraße unvermittelt auf seinen Kontrahenten zugegangen sein und mit der Stange in Richtung Kopf geschlagen haben. Der 34-Jährige griff nach einem Feuerlöscher der Tankstelle und besprühte den Unbekannten damit. Daraufhin flüchtete der Mann. Er wird laut Polizeibericht wie folgt beschrieben: mitteleuropäisches Aussehen, 35 bis 40 Jahre alt, schlank, braune, kurze Haare, seitlich abrasiert. Er trug ein schwarzes Oberteil, Jeans sowie weiße Sportschuhe. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 12580 zu melden.