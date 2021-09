Nicht immer stimmen Leistung und Tabellenstand überein. Beim punktlosen Tabellenletzten der Fußball-Verbandsliga, ASV Fußgönheim, ist das so. Ob sich das ausgerechnet am Sonntag, 15 Uhr, bei Spitzenreiter TB Jahn Zeiskam ändert, ist fraglich.

Mitten in der sportlichen Talsohle setzt der Verein ein Zeichen und verlängerte mit Trainer Ediz Sari, Assistent Pietro Berrafato, Torwarttrainer André Lacroix und dem Sportlichen Leiter Osman Boyraz um jeweils ein Jahr. „Wir vertrauen der Sportlichen Leitung und glauben an die Entwicklung der Mannschaft. Diesen Weg wollen wir gemeinsam gehen“, sagt Vorstandsmitglied Stefan Wehe.

Jetzt muss es die Mannschaft auf dem Platz richten. Einer, der im bisherigen Saisonverlauf überzeugt hat, ist der junge Offensivallmann Albert Jungblut. „Albert ist ein ruhiger, gut erzogener Junge. Ich bin froh, dass er bei uns ist“, sagt Sari. Vor etlichen Monaten hatte der 19 Jahre alte Jungblut bei den Fußgönheimern mal mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. „Er ist der Cousin der Frau unseres Spielers Danny Torrieri“, erklärt der Coach. Der im Sturm sowohl in der Spitze, als auch auf dem Flügel einsetzbare Youngster, der russische Wurzeln hat, unterschrieb beim ASV und avancierte zu einem Gewinner der Vorbereitung.

Erster Spiel und gleich ein Tor

„Die ersten beiden Spiele habe ich wegen eines Italien-Urlaubs verpasst“, verdeutlicht Jungblut. Danach erzielte er als Joker in seinem ersten Verbandsligaspiel sein erstes Tor, und gegen Rüssingen erzwang er einen Foulelfmeter, weil er seinen Körper geschickt einsetzte. „Albert ist robust, schnell und torgefährlich. An ihm werden wir noch viel Freude haben. Er ist für sein Alter schon sehr weit und noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung“, ist Sari überzeugt.

Albert Jungblut ist in Eberbach im Odenwald aufgewachsen. „Der ortsansässige VfB war mein erster Verein und nach dem Umzug nach Speyer habe ich beim ASV und dem FC 09 gespielt“, berichtet der Stürmer. In Speyer zog er sich eine schwere Leisten- und Oberschenkelverletzung zu und musste ein Jahr pausieren. „Dort habe ich teilweise Zehner gespielt, was auch meine Lieblingsposition ist. Erst am Ende dieser Zeit wurde ich im Sturm eingesetzt“, sagt Jungblut. Der Neu-Fußgönheimer, der eine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement begonnen hat, will versuchen, noch eine Liga höher zu spielen. Doch zunächst zählt der ASV.